FC Utrecht verliest kortgeding en de wedstrijd tegen Feyenoord gaat zondag toch door

FC Utrecht verliest zijn kortgeding tegen de KNVB en de wedstrijd voor het laatste Europese ticket gaat zondag toch gewoon door.

De finale tussen Feyenoord en FC Utrecht zou eigenlijk zaterdag om 20.00 uur in De Kuip worden gespeeld. De gemeente Rotterdam verbiedt echter dat het duel op die avond wordt afgewerkt, omdat in Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma staat en bij beide evenementen publiek welkom is.

De KNVB besloot de wedstrijd daarom een dag te verplaatsen, naar zondag 12.15 uur. 'Het bestuur betaald voetbal is van mening dat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet-inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-off-finale groter zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-off-finale wordt ingewilligd', schreef de bond in een verklaring.

FC Utrecht was het daar niet mee eens en wees op de reglementen: 'Indien het niet mogelijk blijkt de desbetreffende wedstrijd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel op neutraal terrein te doen spelen, dan wordt de desbetreffende thuisspelende deelnemer geacht de desbetreffende ronde te hebben verloren.' Dat zou in dit geval een reglementaire nederlaag voor Feyenoord betekenen.