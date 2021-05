Deed Vanderbiest racistische uitspraak tijdens KVM - Gent of niet? "Wat een feest moest zijn, is een drama"

De poppen gingen aan het dansen na afloop van KV Mechelen - AA Gent, de wedstrijd die besliste over eindwinst in de Europe Play-Off. Het gevolg van spanningen die opliepen in de loop van de partij. Volgens het Gentse kamp heeft Frederik Vanderbiest een uitspraak gedaan met racistische ondertoon.

"Op het einde van de wedstrijd werden dingen gezegd en geroepen niet thuishoren op een voetbalveld en in de maatschappij", kaart Vadis Odjidja het incident aan. "Na de wedstrijd heb ik de vierde official daarop gewezen. Als die daar drie-vier meter vandaan staat en zegt dat hij het niet gehoord heeft, terwijl voor het overige het iedereen wel heeft gehoord..."

Daar kon ook Hein Vanhaezebrouck niet goed bij. "Eigenlijk was het vrij duidelijk. De vierde ref staat er tien meter dichter bij dan de rest. Dan zegt die: ik kan niets doen als ik niets gehoord heb. Dan moet het Referee Department nieuwe scheidsrechters zoeken."

Vanuit het Gent-kamp werd de naam van Frederik Vanderbiest niet genoemd, maar het was wel duidelijk dat de assistent-coach van KVM diegene was die de uitspraak had gedaan die in het verkeerde keelgat schoot. "Ik denk dat er heel veel inspanningen worden gedaan om racisme uit het voetbal te weren. Voor mij was dit absoluut racistisch", aldus Vadis Odjidja. "Hij kwam nadien uitleggen dat het niet zo bedoeld was."

De hele heisa ging om een uitlating aan het adres van de Nigeriaanse Chinonso Emeka. "Ik stel een jongen op die zijn eerste wedstrijd in Europa speelt. Wat een feest moest zijn, is een drama. Ik heb drie keer met hem proberen babbelen en ik kon hem niet doen stoppen met huilen. En het is iemand met verstand, iemand die heel goed weet waarover het gaat. Dat is moeilijk om als coach mee om te gaan."

Wouter Vrancken reageerde ook kort op het incident dat door Odjidja dus duidelijk als racistisch werd omschreven. "Dat is zijn perceptie, ja. Als het racisme was, is dat erover. We zullen intern bekijken wat er gezegd is geweest. Je moet tegenwoordig heel fel opletten."

Ook spilfiguur Frederik Vanderbiest kwam nog enige duidelijkheid verschaffen. Volgens hem heeft hij nadat Emeka twee overtredingen maakte, gezegd: "Heeft die niet gegeten, ofzo?" Waarmee Vanderbiest zich afvroeg waarom de speler in kwestie zo hevig stond.

Op beelden is ook te horen dat dit inderdaad de bewuste uitspraak was. Ook heeft Vanderbiest het na de match er nog over gehad met Odjidja. "Ik kom uit de slechtste gemeente van België (Molenbeek, red.), wat zou ik dan iets racistisch zeggen?"