Schalke 04 wil Anderlecht verlossen van één van hun doelmannen

Timon Wellenreuther kan na één seizoen bij Anderlecht de club al terug verlaten.

Volgens het Duitse Sport 1 heeft Schalke 04 zijn oog laten vallen op Timon Wellenreuther. De doelman mag Anderlecht verlaten en bij Schalke zou hij kans maken op de rol van eerste keeper.



Wellenreuther kwam vorige zomer gratis over van Willem II maar is zijn plaats onder de doellat kwijt aan Bart Verbruggen. Hij ligt nog tot medio 2024 onder contract in Brussel en Schalke 04 is een ex-club van hem. Daar speelde hij in de jeugd en bij het tweede elftal. Voor het A-team van Schalke kwam hij tienmaal uit.

Schalke 04 is gedegradeerd naar de Duitse tweedeklasse en heeft het financieel niet breed. Het is afwachten of Anderlecht hem goedkoop van de hand wil doen.