KV Mechelen gelooft Vanderbiest: "100 procent van overtuigd dat hij nooit een uitspraak zou doen om iemand te raken omwille van zijn huidskleur of afkomst"

"Heeft die geen eten gekregen ofzo?" Dat is de uitspraak van Fred Vanderbiest waar het om draait na de polemiek in de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent. De assistent van Wouter Vrancken ontkent dat niet, "maar ik zeg dat tegen iedereen".

Het gebeurde na een fout van Chinonso Emeka op Lukas Bijker. De 19-jarige debutant was er erg door geraakt. "Als iemand fors in het duel gaat, zeg ik dat. Ik stond die jongen achteraf op te wachten om hem in het Engels uit te leggen wat ik gezegd heb. Maar ik mocht er niet bij en heb het dan aan Vadis Odjidja uitgelegd", verdedigde Vanderbiest zich.

Frank Lagast, directeur van KVM, reageerde ook op de website. "Het mag duidelijk zijn: elke vorm van discriminatie of racisme veroordelen we streng. Wat er exact gebeurd of gezegd is, weet ik niet. Dat zullen we nagaan. De vierde scheidsrechter en de match delegate stonden in de buurt."

"We hebben ook met Fred gesproken. We weten allemaal dat hij met veel passie in de dug-out zit. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij nooit een uitspraak zou doen om iemand te raken omwille van zijn huidskleur of afkomst. Het verslag van de scheidsrechters zal duidelijkheid brengen.”