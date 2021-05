Gareth Bale neemt de verdediging van Eden Hazard op zich: "Het is maar een voetbalmatch hé!"

Eden Hazard ligt onder vuur bij Real Madrid. De Koninklijke zou hem zelfs al willen verkopen. Gareth Bale weet wat het is en neemt de verdediging van de Rode Duivel op zich.

Bale heeft heel wat over zich gekregen tijdens zijn periode bij Real. De Welshman was dan ook de eerste transfer over de 100 miljoen en heeft de verwachtingen er niet kunnen inlossen.

In de Sunday Times werd hij gevraagd naar de situatie van Eden Hazard bij Real. Die kreeg weer heel wat over zich na de verloren halve finale in de Champions League tegen Chelsea. "Ik heb het ook gezien. Het was letterlijk alsof hij iemand vermoord had. Uiteindelijk gaat het maar om een voetbalmatch hé", relativeerde hij.