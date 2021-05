Hein overschouwt evolutie van Gent en gunt verdediger niet de schijn van wonderbaarlijke assist: "Sorry, Andreas"

Hein Vanhaezebrouck heeft dan toch voldoende regelmaat in het Gentse team gekregen om play-off 2 te winnen en dus Europees voetbal te behalen. Aan het eind van het seizoen pakte AA Gent 12 op 12, terwijl dat voordien nooit was gelukt.

Wat zegt dat over de ontwikkeling van zijn ploeg? "We hadden al eerder in het seizoen 12 op 12 moeten pakken. Toen ik net gearriveerd was, had het al gekund in een wedstrijd uit bij Kortrijk. Dat was een veel makkelijkere match dan die laatste tegen Mechelen. Dat had het begin van een reeks kunnen zijn."

"Om een reeks te kunnen neerzetten, heb je ook wat geluk nodig", haalt Vanhaezebrouck aan. "Ik ben daar heel eerlijk in: de assist voor de 0-1 in Mechelen is een mislukte diagonale bal. Dat lijkt dan wel een fantastische assist, maar eigenlijk was het gewoon de bedoeling om de bal overhoeks naar de andere kant van het veld te trappen."

Mogelijk druk programma

Andreas Hanche-Olsen moet nu dus nergens meer gaan vertellen dat hij een goede assist gaf. "Sorry, Andreas", lacht Vanhaezebrouck. In elk geval: de finaal gevonden regelmaat levert een Europees ticket op. En mogelijk een druk programma volgend seizoen. "Als we doorgaan naar de poules, speel je zes weken aan een stuk donderdag-zondag. Dat is inderdaad niet evident."