Inter haalt uit in galamatch tegen Udinese: Romelu Lukaku pikt nog doelpuntje mee en eindigt zo op 24 goals in de Serie A

Inter was al zeker van de titel in de Serie A, maar vandaag hebben ze nog maar eens laten zien waarom ze de verdiende kampioen zijn. De club haalde het deze middag met duidelijke 5-1 cijfers van Udinese.

Romelu Lukaku was op de bank gestart voor Inter, maar ook zonder onze Rode Duivel maakte Inter indruk. Bij de rust stond de Italiaanse kampioen al 2-0 voor dankzij doelpunten van Young en Eriksen.

Net na de rust scoorde Lautaro Martinez via een strafschop de 3-0 en even later mocht de Argentijn gaan rusten voor Romelu Lukaku. De Belgische aanvaller kwam ook nog op het scorebord, want samen met Ivan Perisic zorgde hij voor een 5-0 tussenstand. Het was al het 24ste doelpunt van Lukaku in de Serie A en daarmee zal hij ook afsluiten.

Tien minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde Pereyra een eerredder voor Udinese en dus was 5-1 de eindstand. Een mooi einde van een geweldig seizoen voor Romelu Lukaku en zijn ploegmaats.