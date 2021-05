René Goelen, ex-speler van Lierse en Westerlo, is op 69-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 en 70 speelde Goelen ongeveer 100 wedstrijden voor Lierse. Goelen was er in 1971 ook bij toen Lierse met 0-4 won op het veld van Leeds United.

