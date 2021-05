Aguero blikt terug op zijn mooiste moment bij City: "Die goal zal ik altijd blijven onthouden"

Het antwoord op de vraag van Tyler, over wat Aguero’s mooiste moment was bij City, was voorspelbaar. In 2012 scoorde Aguero in de laatste seconden van de competitie tegen QPR, wat City de Premier League opleverde.

Manchester City moest die wedstrijd winnen en stond na 90 minuten 1-2 achter. In de 92ste minuut scoorde Edin Dzeko de gelijkmaker, en Aguero de heerlijke winning goal. Dat doelpunt was dus het mooiste moment van de Argentijnse spits bij Manchester City.

“Dat doelpunt is voor mij de belangrijkste uit mijn leven. Ik kijk heel de tijd de wedstrijd tegen QPR terug, ook mijn familie doet dat. Die goal zal ik voor altijd blijven onthouden”, aldus Sergio Aguero.

🗣 "That goal will be all the time in my mind."



Sergio Aguero meets Martin Tyler to speak about the iconic goal that won the Premier League title for Manchester City in 2012 pic.twitter.com/E61XkKq76s