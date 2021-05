AC Milan neemt deze zomer afscheid van ervaren aanvaller

De 35-jarige Mario Mandzukic moet op zoek naar een nieuwe club. De ex-aanvaller van onder meer Juventus, Bayern München en Atlético Madrid, kwam de voorbije zes maanden uit voor AC Milan, maar zijn avontuur bij I Rossoneri is al voorbij.

Door heel wat blessures kwam de ervaren aanvaller maar weinig in het stuk voor. Hij speelde in totaal 10 wedstrijden voor AC Milan en daarin kon Mario Mandzukic niet scoren. Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano wordt het contract van de Kroaat dan ook niet verlengd.

Mario Mandzukic leaves AC Milan after 6 months and he’s gonna be a free agent now - no contract extension for the Croatian striker. “It was a pleasure. I am thankful to the club management for giving me this opportunity”, he said. 🔴🇭🇷 #ACMilan