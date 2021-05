Maarten Vandevoordt stopt strafschop: "Getoond dat we de beste ploeg van de PO's zijn" & "Daar kan ik nog in groeien"

Ook op de slotspeeldag van de play-offs deed de Maarten Vandevoordt zijn duit in het zakje. De youngster hield iets voorbij het halfuur een strafschop van Hans Vanaken uit zijn doel.

Wie na afloop dan een uitgelaten doelman dacht te horen te krijgen, is bij Vandevoordt aan het verkeerde adres. Alsof hij al gepokt en gemazeld is in het profvoebal sprak Vandevoordt de pers erg nuchter toe. "Ook vandaag zijn we weer komen voetballen om te winnen. We wilden hier komen tonen wie de sterkste ploeg van deze play-offs was. Ik denk dat we mogen terugblikken op geslaagde play-offs", doet de youngster een gooi naar het understatement van het seizoen.

Iets voorbij het halfuur stopte hij de niet eens zo slecht genomen penalty van Hans Vanaken. "Voor de match heb ik niet speciaal beelden van hem herbekeken, maar ik herinnerde me dat hij vaak voor die hoek kiest. Ach, het is gewoon mooi om die penalty te pakken. Dat ik vlak daarvoor onnodig een hoekschop weggaf? Dat zijn fases die je moet vergeten. Ik ben de laatste man... Als er iets misloopt, is er niemand meer om het recht te zetten. Het hoort bij mijn spel, maar misschien moet ik iets minder risico nemen. Daar moet ik nog in groeien."

En nu een weekje Ibiza? Neen, want ook voor Maarten Vandevoordt zit het seizoen er nog niet op. "Volgende week trek ik met de nationale beloften naar Kazachstan, pas daarna heb ik even vakantie. Hoe zo'n vakantie eruit zal zien? Niets speciaals... Rusten en genieten met vrienden en familie", besluit Maarten Vandevoordt.