Never change a winning plan: Club Brugge gaat ook deze zomer voor continuïteit met... de toevoeging van (dure) kwaliteit

Club Brugge heeft het succes opgebouwd en bevestigd. Dat doen ze al jaren op dezelfde manier: de ruggegraat behouden en er jong talent rond zetten. Ook deze zomer wordt dat de strategie.

De champagneflessen waren donderdag nog niet goed en wel opengetrokken of Bart Verhaeghe keek al toekomstgericht. Misschien best, want of de boodschap anders nog doorgedrongen was... De voorzitter en sterke man van blauw-zwart verzekerde de spelersgroep dat er duchtig zal geïnvesteerd worden in de groep om de ploeg nog sterker te maken.

In die optiek is de 20-jarige Colombiaanse verdediger Yerson Mosquera al quasi een zekerheid. Het is een dure jongen, maar achteraan mag er wel wat bij als er iets gebeurt met het vaste drietal. Het moet jongens als De Ketelaere of Lang overtuigen om nog even het verhaal bij Club voort te zetten. Niet dat De Ketelaere plannen heeft om Club nu al te verlaten, maar er zullen deze zomer toch wel clubs komen snuffelen, zoveel is zeker.

Europees succes

Mignolet, Mechele, Mata, Vormer, Vanaken, De Ketelaere. Dat zijn zes zo goed als zekere basisspelers en dan kan je wel wat miljoenen neertellen om kwaliteit binnen te halen. Die zes miljoen voor Lang? Een spotprijsje! Zeker als je zo goed geboerd hebt als Club de laatste jaren. Een concurrent voor Sobol zou bijvoorbeeld ook welkom zijn. Of een mogelijke stand in voor Lang, die kan overnemen als hij zou vertrekken.

Maar geen paniek in de Brugse bestuurskamers, want het geraamte blijft staan. Daar hebben ze eerder al heel wat duiten voor neergeteld. Handig om op te bouwen, ook voor Vincent Mannaert. Naar Belgische normen zal Club er met deze ploeg ook volgend seizoen staan. Maar het Europees succes, daar moet dat 'ietsje meer' voor komen. Eens overwinteren in de Champions League staat bovenaan het lijstje. En als je dat kan... dan is de ploeg pas echt te sterk voor België.