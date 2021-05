Mignolet over niet spelen tegen Genk: "Ik moet klaar zijn voor het EK"

Club Brugge was al kampioen, maar zondag moesten de Bruggelingen toch nog in actie komen tegen Racing Genk. Brugge verloor met 1-2. Erg vonden ze dat bij Club niet, Philippe Clement liet een paar sterkhouders uit de selectie, ook Simon Mignolet was afwezig.

“Ik had wat last van mijn knie. Ik heb er al een paar weken last van eigenlijk. Het EK komt er ook aan, ik moet er klaar voor zijn”, verklaarde de Brugse nummer 1 over het feit dat hij er niet bij was in de wedstrijd tegen Racing Genk.

Mignolet heeft vaak de nul gehouden, en heeft een groot aandeel in de landstitel van Club Brugge. Zelf blijft hij er bescheiden onder: “Als je clean sheets haalt, dan doe je dat niet alleen als doelman. Ik ben de laatste man, en we hebben een stugge defensie. Dit is nu het tweede jaar op rij dat we kampioen spelen, en dat is een collectieve prestatie. Ik neem de titel graag in ontvangst”, aldus Simon Mignolet.