🎥 Sneak peek van docuserie over Antwerp: Levensbelangrijke penalty van 'Geoffke Deurne Noord' om te promoveren

Na de docuserie Kustboys over KV Oostende, zendt Play Sports binnenkort een nieuwe docuserie uit die het reilen en zeilen binnen voetbalclub Antwerp belicht.

In die docuserie, die 'Stamnummer 1' zal heten, gaat men uiteraard ook terug in het verleden van de club. Na een lange periode in tweede klasse heeft de club immers nog maar net zijn 4e seizoen in 1A afgewerkt.

Het belangrijskte doelpunt in de (moderne) geschiedenis van de club is misschien wel de penalty van Geoffry Hairemans. In de laatste minuut kreeg Antwerp een penalty, scoren zou een finale tegen Roeselare betekenen om te promoveren, missen en het is opnieuw een seizoen in tweede klasse.

Elke Antwerp-fan weet uiteraard hoe Hairemans de penalty in doel vlamt, ook Ritchie De Laet die toen nog in de Premier League voetbalde. Zo schreeuwde hij een hele tennisdome bij elkaar zegt hij zelf.