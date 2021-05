Georginio Wijnaldum staat dicht bij droomtransfer naar Spaanse topclub

Er is een droomtransfer in de maak voor Georginio Wijnaldum. De Nederlander vond geen akkoord over een nieuw contract bij Liverpool, maar er zou een contract voor hem klaarliggen bij FC Barcelona.

Volgens Fabrizio Romano zou Wijnaldum een contract tot 2024 kunnen tekenen bij de Catalaanse topclub. Er is echter nog geen akkoord bereikt, maar er wordt wel een deal verwacht tussen de Nederlander en de ploeg van onder meer Lionel Messi.

Gini Wijnaldum is set to join Barcelona as a free agent until June 2024 - there’s nothing agreed with FC Bayern, he wants to sign for Barça. Last details and... here we go soon! 🚨🇳🇱 #FCB @MatteMoretto