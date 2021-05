'Zidane kondigt vertrek bij Real Madrid aan, terwijl De Koninklijke meteen opvolger heeft gevonden'

Zinedine Zidane gaat eerstdaags zijn vertrek als coach van Real Madrid aankondigen. Het nieuws hangt al een tijdje in de lucht, maar de Fransman heeft gewacht tot het seizoen voorbij is. De Spaanse grootmacht kan al meteen zijn vervanger voorstellen.

De Spaanse media weten dat Zinedine Zidane zijn vertrek zal aankondigen en dat Real Madrid quasi gelijktijdig de opvolger van de Fransman zal voorstellen aan pers en publiek.

Massimilliano Allegri wordt de nieuwe trainer van De Koninklijke. De Italiaan is sinds 2019 werkloos. Hij werd toen ontslagen bij Juventus FC.

Boegbeeld in de wachtkamer

Ook Raul lag in de running om T1 te worden. Het clubicoon schuift een rijtje op in de pikorde en zal Allegri bijstaan. Het is de bedoeling dat hij wordt klaargestoomd om op termijn de fakkel over te nemen.