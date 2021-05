(Sport)artsen woedend: "Voetbal is emotie? Afscheid moeten nemen van een dierbare overledene zonder troostende knuffel ook" en "Wens supporters en hun 'helden' anders jeuk en korte armpjes"

De titelvieringen van Club Brugge, waarbij corona bijwijlen onder de supporters een vage schim uit het verleden bleek te zijn? Het heeft erop ingehakt. En ook voor verontwaardiging gezorgd in vele delen van de samenleving.

Ook de vereniging voor Sport- en keuringsartsen (SKA) en het expertisecentrum Gezond Sporten zijn formeel in de hele zaak. Voor hen passen enkel zware straffen voor Club Brugge, de clubleiding en de plaatselijke overheid.

Beide expertorganisaties hebben de voorbije maanden hard gewerkt en helpen schrijven aan protocollen om alles zo gezond en zo goed mogelijk te laten verlopen.

© photonews

“En dan zie ik die vreugdetaferelen in Brugge, en ook in Genk. Is dat het respect waarmee ze ons bedanken?", vraagt Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA, zich af.

"Dichte drommen op elkaar gepakte, uitzinnige, tierende en vaak ongemaskerde voetbalfans die door hun idolen worden opgefokt, terwijl politie en overheid laten begaan en het achteraf nog proberen goed te praten ook?"

Circus

“Ik heb het stilaan gehad met dit circus", vult Frank Pauwels van Gezond Sporten aan. "Dat de supporters een uitlaatklep zochten valt af te keuren, maar is nog enigszins te begrijpen. Maar waar is het gezond verstand of de verantwoordelijkheidszin van die vet betaalde spelers, hun leiding en hun overheid gebleven?

"Wat zeg je tegen horeca-uitbaters die hun klanten aan tafeltjes van vier op afstand moeten houden in de plensende regen? Voetbal is emotie, ja. Maar weet je wat óók emotie is? Nabestaanden die hun dierbare overledene met maximaal 50 aanwezigen, op afstand en achter een mondkapje moeten uitzwaaien en die elkaar niet eens een troostende knuffel mogen geven. Ik wens die feestvierders, hun “helden”, hun staf en de ambtenaren die alles lieten betijen fikse boetes toe, en anders veel jeuk en te korte armpjes."