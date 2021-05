De Camargo klaar voor allerlaatste seizoen: "Ik wil beter doen dan dit seizoen"

Igor De Camargo doet er nog een jaartje bij in Mechelen, maar dat wordt - normaal gezien - echt zijn laatste. De Braziliaans-Belgische aanvaller voelt zich fysiek nog erg sterk en wil KVM op en naast het terrein helpen.

De Camargo moest water bij de wijn doen, want hij speelt volgend seizoen aan amper de helft van wat hij dit seizoen verdiende. Maar het voetbalplezier stond voorop. “Dit is wat ik wilde. Ik ben blij dat ik nog één jaar van het voetballen kan genieten", zegt hij in GvA.

De onderhandelingen sleepten wel langer aan dan verwacht. "De club deed een beetje moeilijk, maar ik begrijp ook wel dat er rekening wordt ­gehouden met mijn leeftijd. Het belangrijkste is dat we tot een akkoord zijn kunnen komen waar beide partijen tevreden mee zijn. Ik ben klaar voor het laatste jaar."

De Camargo moet de jonge gasten mee begeleiden, maar hij heeft zeker ook nog de ambitie om zich te tonen op het veld. ­“Individueel wil ik beter doen dan vorig ­seizoen. Tien goals, dat was inderdaad mijn doelstelling. Jammer dat ik door een blessure een aantal wedstrijden heb moeten missen.”