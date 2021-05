Nog een straffe statistiek van Jérémy Doku: eenzame top bij de U21-spelers

Jérémy Doku moet nog iets efficiënter worden, maar dat komt wel. In ieder geval heeft hij er een geslaagd eerste seizoen bij Rennes opzitten. Hij staat zelfs helemaal bovenaan in één categorie in één van de topcompetities.

Doku heeft dit seizoen 110 geslaagde dribbels uitgevoerd. Daarmee staat hij op eenzame hoogte in één van de vijf topcompetities bij de spelers jonger dan 21. En als u de lijst bekijkt gaat hij daarmee een paar andere toptalenten vooraf. U21s with most successful dribbles in Europe's top 5 leagues:



🇧🇪Jéremy Doku - 110



🇧🇷Matheus Cunha - 82



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jadon Sancho - 77



🇪🇸Bryan Gil - 67



🇵🇹Pedro Neto - 64



🇨🇦Alphonso Davies - 63



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Dwight McNeil - 63



🇩🇪Florian Wirtz - 60



🇫🇷Éric Ebimbe - 59 pic.twitter.com/lOq4k8fbaK — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) May 26, 2021