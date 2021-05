Niet Tottenham, maar wel Barcelona voor Roberto Martinez? ESPN meldt interesse

Krijgen we een wel heel verrassende plotwending? Volgens de Spaanse tak van ESPN staat Roberto Martinez immers op het lijstje als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij Barcelona.

Koeman leek eerst nog te mogen aanblijven als trainer, maar de Catalaanse krant Sport weet nu dat de samenwerking tussen Barça en de Nederlander toch zou stoppen. En dus heeft Barcelona al een lijstje opgemaakt met mogelijke opvolgers.

Daarop dus ook Roberto Martinez. De Belgische bondscoach stond eerder al in de belangstelling van Tottenham, maar zou er geen topkandidaat zijn. Martinez werd in 2019 ook al eens gelinkt aan Barcelona. Hij is ook van de streek. De KBVB houdt er intussen rekening mee dat ze Martinez na het EK kwijt zijn.