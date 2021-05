Solskjaer na verlies tegen Villareal: "2 à 3 spelers nodig om de ploeg te versterken"

Gisteren zagen we hoe Manchester United in een spannende penaltyreeks de Europa Leaguefinale verloor van Villareal. United was torenhoog favoriet om de finale te winnen maar stelde teleur. Zo blijft Solskjaer zonder prijs achter als coach van Manchester United.

Manchester United werd dan wel tweede dit seizoen in de Premier League, en plaatste zich zo voor de Champions League van volgend seizoen, een prijs pakken zat er niet in voor ‘The Reds’. Solskjaer, die al sinds 2018 trainer is bij de roodhemden van Manchester, heeft nog geen enkele prijs gepakt met United. De Noor zelf blijft vrij positief en wil versterking voor volgend seizoen…

“Ik ben tevreden met de inzet, het verlangen en doorzettingsvermogen van al mijn spelers. Ik kan ze helemaal niets verwijten. We hebben aan de verwachtingen voldaan. Volgend seizoen moeten we beter doen, en harder en slimmer werken. Twee of drie spelers die de basis elf komen versterken zou niet slecht zijn. Onze tegenstanders zullen ook verbeteren dus wij moeten dat ook doen”, aldus Solskjaer in de persconferentie na de verliesmatch tegen Villareal, in zijn terugblik op het seizoen van Manchester United.