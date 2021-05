OFFICIEEL: KV Mechelen neemt rechtsachter transfervrij over van promovendus en legt hem meteen vast tot 2025

Het is een drukke dag bij KV Mechelen. Het heeft een nieuwe rechtsachter in huis gehaald, nadat linksachter Bijker ook al zijn contract verlengde. Malinwa verwelkomt Iebe Swers. Een transfer met het oog op het heden, maar ook op de toekomst.

Iebe Swers vierde dit seizoen nog de promotie met Seraing van 1B naar 1A. Swers was de vaste rechtsachter van Seraing en haalde ook het elftal van het jaar in 1B. Ook tijdens de promotiewedstrijden tegen Waasland-Beveren stond de 24-jarige flankverdediger op het veld.

Voordien was de Limburger in eigen streek actief bij Sint-Truiden en Lommel. KV Mechelen hoefde geen transferbedrag voor Swers neer te tellen. Uit de overeenkomst die het met de speler sloot blijkt meteen ook een groot geloof in een mooie toekomst. Swers tekende een contract tot 2025.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ I De tweede handtekening van de dag is gezet.

Rechtsback Iebe Swers komt transfervrij over van Seraing.



Welkom, Iebe 💛❤️



Meer info op onze website 💻#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) May 28, 2021

"Hier toonden ze meteen dat ze mij erbij wilden hebben. De filosofie van KV trekt mij enorm aan. De club en de fans stralen enthousiasme en warmte uit. Dat heeft mij absoluut mee over de streep getrokken", legt Swers op de site van Malinwa zijn keuze uit voor zijn nieuwe werkgever. Bij Malinwa gaat hij de concurrentie aan met de tot dusver onbetwiste titularis Sandy Walsh, die ook wel centraal in de verdediging uit de voeten kan.