PSV toont geloof in 20-jarige Belgische belofteninternational en breekt contract al open

Het kan snel gaan voor jonge talenten die hun kans krijgen. PSV maakte in januari bekend dat de Belg Yorbe Vertessen doorstroomde naar de A-kern. Een vijftal maanden later bood de Nederlandse topclub hem al een nieuw contract aan, waar Vertessen graag op inging.

De 20-jarige Vertessen maakt bij de nationale ploeg deel uit van de U21. Hij krijgt bij PSV nu meteen een contract voor maar liefst vier jaar. Als de aanvaller dat contract uitdoet, zal hij dus tot 2025 in Eindhoven blijven voetballen.

Ontwikkeling in stroomversnelling

Vertessen heeft zijn eerste doelpunten voor PSV al gemaakt en gaf in zijn eerste maanden in het eerste elftal ook drie assists. Dat vertaalt zich nu in deze overeenkomst. "Sinds ik deze winter werd opgenomen in de A-selectie is mijn ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. De afgelopen jaren waren niet altijd makkelijk. Ik ben blijven knokken en heb mijn plaats in de groep inmiddels gevonden", voelt Vertessen zich nu helemaal thuis.

Altijd leuk voor een offensieve speler als zijn statistieken ook veel beloven. "De laatste wedstrijden heb ik me met doelpunten en assists ook kunnen laten gelden. Mijn doel is om dat de komende jaren te blijven doen en ik ben dankbaar dat PSV me de kans geeft me hier verder te ontwikkelen."