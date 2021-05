Van een gemiste vlucht tot promotie naar de Serie A: "Elke minuut is een bonus voor mij"

Een van de bezienswaardigheden in Venetië is de Brug der Zuchten. Daar zouden volgens de overlevering gevangenen hun laatste zucht uitblazen vooraleer ze in de kerkers terechtkwamen. Toch zal er in Venetië zelden zo hard gezucht zijn dan donderdagavond, iets na elven 's avonds.

Het was diep in blessuretijd dat Venezia zichzelf een ticket voor de Serie A schonk, na een zenuwslopende avond. Lees er hier alles over.

Een van de aandachtige toeschouwers was Daan Heymans. Onze 21-jarige landgenoot moedigde zijn toekomstige ploegmakkers vanop de eerste rij aan. Al scheelde het niet veel of Heymans was er niet bij geweest. "Ik was op vakantie met vrienden in Ibiza. De mensen van Venezia lieten me weten dat ze me er graag bij wilden hebben voor de wedstrijd van donderdag. Na lang zoeken vond ik een vlucht van Ibiza,over Barcelona, naar Bologna. Helaas mocht ik het vliegtuig niet meer in, terwijl ik ruim op tijd in de luchthaven was... Ik kwam net te laat bij de gate aan en mocht er niet meer in. Ik kon het haast niet geloven.", vertelt Daan Heymans.

Familiale sfeer

"Ik was helemaal in paniek, want ik wilde dit niet missen. De tranen stonden in mijn ogen. Ik heb meteen enkele mensen van de club opgebeld en binnen het uur hebben ze nog een vlucht kunnen regelen. Na een tocht met de watertaxi was ik perfect op tijd in het stadion. Ik heb hen wel 100 keer bedankt. "Zo gaan we met familie om", luidde hun antwoord", kan Heymans er een dag later om lachen.

"De wedstrijd zelf was niet best. De eerste helft van Venezia was eigenlijk dramatisch. We kwamen op achterstand en kregen een rode kaart. Na rust waren er weinig kansen. Vlak voor tijd scoorden we bij onze eerste kans, waarna de scheids onmiddellijk affloot. Ik heb het feestje vanop een afstand gevolgd, maar dit was het moment van de spelers. Na een korte nacht vlieg ik vandaag (vrijdag,red.) terug naar Ibiza."

"Elke minuut is bonus"

En zo speelt Daan Heymans volgend seizoen zowaar in de Serie A. "Ik kan het nog niet goed vatten", geeft hij toe. "Natuurlijk wist ik dat de kans op promotie bestond, maar toch. Ik ga er zoveel leren. Ik zal spelen in grote stadions tegen de beste clubs van de wereld. Fantastisch gewoon! Al besef ik dat elke minuut een bonus en ontzettend leerrijk zal zijn. Vorig seizoen vocht de club nog tegen de degradatie en nu promoveren we, met dank aan de nieuwe eigenaars."

Iconisch stadion

Met het Stadio Pierluigi Penzo beschikt Venezia over een iconische thuishaven. Al is het nog niet duidelijk of dit steenoude stadion zal voldoen aan alle criteria van de Serie A. "Ik weet dat er de komende weken werken zijn gepland aan onder meer de lichtmasten. Sinds de overname brandt Venezia opnieuw van ambitie. Ik ben er vrij zeker van dat ze hier alles in het werk zullen stellen om hier te mogen blijven voetballen", besluit Daan Heymans, die begin juli de oversteek zal maken naar Venetië.

Nog twee uur tot de belangrijkste wedstrijd uit de recente historie van Venezia Een gelijkspel is voldoende voor de lagunari om de Serie A te bereiken.De stad is er in ieder geval volledig klaar voor.🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/kHpA0eXmSR — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) May 27, 2021