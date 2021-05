De man die De Bruyne naar Chelsea haalde: "Mourinho rekende op zijn ervaren spelers, Kevin accepteerde dat niet"

Kevin De Bruyne speelt vanavond de Champions League-finale tegen de ploeg die hem bij Genk weghaalde. Het was topscout Piet de Visser die hem toenertijd aanraadde bij Chelsea-eigenaar Roman Abramovich.

De Visser was meteen onder de indruk toen hij de jonge De Bruyne aan het werk zag. "Ja jongens, wat een mooie speler! Wat een techniek en persoonlijkheid! Geweldig! Ik was op slag verliefd en gaf hem op alle onderdelen minstens 8 op 10", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik heb toen mijn stoute schoenen aangetrokken en heb een band meegenomen naar Abramovich. Hij belde meteen naar de sportieve cel: Kopen die jongen!"

Na een topseizoen bij Werder Bremen kreeg hij van José Mourinho nog steeds geen kans bij Chelsea en vertrok hij naar Wolfsburg. City haalde hem er later weg voor 76 miljoen. “Ik vond dat hij al in de ploeg hoorde, maar José Mourinho zei: Ik reken op mijn erváren spelers. Volgend seizoen. Kevin accepteerde dat niet. Hij had zijn eigen plan.”

"Het doet mij nog altijd pijn dat hij daar speelt. Maar ik ben al die jaren van hem blijven genieten."