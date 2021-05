Voormalig smaakmaker van Racing Genk stopt met voetballen

Voor Daniel Pudil zit het voetballen erop. De Tsjechische linkerflankspeler heeft op 35-jarige leeftijd besloten om te stoppen met voetballen.

De Tsjechische club Viktoria Zizkov kondigde aan dat Pudil heeft besloten om te stoppen met voetballen. Zo komt er na bijna twintig jaar profvoetbal ook een einde aan de carrière van Pudil.

De linkerflankspeler zal vooral in de oren van de Genk-supporters bekend klinken. Na een succesvolle periode in Tsjechië bij Slovan Liberec en Slavia Praag kwam hij in 2008 bij KRC Genk terecht. Hij speelde drie seizoenen voor de club en kwam in totaal 148 keer uit voor de Limburgers. Met Genk won hij ook één Belgische titel en één Beker van België.

Pudil vertrok in 2012 uit België en ging aan de slag bij het Spaanse Granada. Uiteindelijk speelde de Tsjech nog voor Cesena, Watford, Sheffield Wednesday en keerde hij in 2019 terug naar Tsjechië bij Mlada Boleslav. Dit seizoen kwam hij uit voor de tweedeklasser Viktoria Zizkov, zijn laatste club.