Medische update over de blessure van Kevin De Bruyne

De Rode Duivel botste in de 57ste minuut van de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea op Rüdiger en moet geblesseerd het veld verlaten.

Kevin De Bruyne heeft in de botsing van zaterdagavond een gebroken neus en de linkeroogkas opgelopen. Dat heeft KDB zelf laten weten op Twitter.

Welke gevolgen dat heeft voor de Rode Duivels is nog niet duidelijk. België speelt zijn eerste wedstrijd op het EK binnen dertien dagen.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back