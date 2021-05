Mulder haalt uit naar City over Kevin De Bruyne: "Is dat een professionele club?"

Minuut 57 van de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea zal nog lang in ons geheugen blijven hangen.

Kevin De Bruyne botst op Rüdiger en moet geblesseerd het veld verlaten. “Ik vind het erger dat De Bruyne haast voor dood bleef liggen. Hij liep tegen een muur op. Rüdiger sloeg niet of maakte geen zware overtreding... hij kan er ook niets aan doen dat hij eruit ziet als een gevangenis”, zei Jan Mulder bij VTM.

Mulder keek op van de houding van de staff van Manchester City. “Je ziet toch, als dokter van Man City zijnde, hoe erg De Bruyne er aan toe is. Dan laat je hem toch niet nog een kwartier met een spons in de tribune zitten? Hij moest zo snel mogelijk een scan laten nemen, dat zo snel mogelijk laten onderzoeken door een oogarts…”

Die aanpak is volgens Mulder de club niet waardig. “Dat kan toch niet voor een professionele club als Manchester City? Ach, ik heb vooral te doen met Kevin, hoor. Hij is de beste van Europa en nu is het weer van net niet.”