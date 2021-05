Officieel: Barcelona schiet raak met gewilde aanvaller

Het ging normaal gezien maandag gebeuren en het is nu ook op maandag gebeurd: Sergio Agüero mag zich een speler van Barcelona noemen.

Sergio Agüero zal volgend seizoen opnieuw samenspelen met jeugdvriende Lionel Messi. Het contract bij Barcelona is getekend.

Zaterdag speelde de spits nog in de finale van de Champions League met Manchester City, nu komt hij transfervrij over naar Spanje.

Hij tekent een contract tot 2023 bij de Catalanen. In het verleden was hij al eens actief in Spanje: van 2006 tot 2011 kwam hij uit voor Atlético Madrid.