šŸŽ„ Hazard ontbreekt: Duivels trainen met Witsel en drie invallers

De Rode Duivels lieten vandaag een kwartiertje journalisten toe op hun tweede training in de voorbereiding op het EK. Iedereen is op dit moment aanwezig in Tubeke, enkel Eden Hazard trainde niet mee.

Hazard werkte individueel binnen, maar zou mogelijk de avondtraining kunnen meedoen. Ook Vermaelen werkte in de gym. Voor de rest tekende iedereen present, ook Vanheusden, Lokonga en Mechele dus. De drie mogelijke invallers voor Axel Witsel, die trouwens de opwarming probleemloos meedeed. Het ziet er goed uit dat Witsel het EK gaat halen. Kevin De Bruyne was er uiteraard ook nog niet, maar dat was sowieso nog niet de bedoeling. Het valt nog enkele dagen af te wachten wanneer hij precies zal kunnen aansluiten.