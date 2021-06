Denemarken kijkt uit naar duel met Rode Duivels: "Hij moet er zeker bij zijn, anders is EK niet compleet"

De Deense nationale ploeg bereidt zich grondig voor op het duel met de Rode Duivels. Christian Eriksen hoopt dat Kevin De Bruyne erbij zal zijn.

Denemarken opent het EK op 12 juni in Kopenhagen tegen Finland. In hetzelfde Kopenhagen spelen de Denen vijf dagen later tegen de Rode Duivels.

Christian Eriksen van Inter Milaan hoopt alvast dat Kevin De Bruyne van de partij zal zijn. "Ik hoop dat hij fit geraakt", zei Eriksen op de persconferentie. "Voor een speler zoals Kevin De Bruyne zit je achter je televisietoestel of in het stadion, een EK zónder hem zou niet compleet zijn."

Toch moet De Bruyne volgens hem niet zijn beste beentje voorzetten. "Alleen hoop ik wel dat hij een mindere dag heeft tegen ons", klonk het nog.

Kevin De Bruyne moest in de finale van de Champions League afgelopen zaterdag geblesseerd het veld verlaten. Bondscoach Roberto Martinez gelooft er sterk in dat hij zonder problemen het EK kan spelen.