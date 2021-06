"Last valt van mijn schouders, nu kan ik me volledig concentreren op voetbal" - Duivels opgelucht na vaccinatie

Jérémy Doku is één van de spelers die maandag zijn coronaprik kreeg. Niet enkel qua gezondheid, maar ook mentaal is het een geruststelling voor de 19-jarige winger.

De Rode Duivels die nog geen prik gekregen hadden of geen antistoffen hadden aangemaakt, lieten zich allemaal inenten. Maandag was er ook een coronatest voor iedereen en alle Duivels bleken negatief. "Dat is toch al een hele opluchting ja. We kregen ook een briefing over het vaccin", zei Doku erover.

Voor de tiener is het goed voor zijn gemoedsrust dat hij al zijn eerste prik kreeg. "Ja, ik vind dat belangrijk. Ik ben blij dat ik gevaccineerd ben. Ik heb het gevoel alsof er een zware last van mijn schouders is, want je voelt je toch al heel wat veiliger. Nu kan ik me gewoon concentreren op voetbal. Daar zijn we hier ook voor."