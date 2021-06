Moeilijke keuze op de wingback voor Martinez? Castagne: "Ik wil de titularis zijn"

Als iedereen fit is, liggen de meeste plaatsen wel vast bij de Rode Duivels. Maar op de rechtse wingback is er nog wat twijfel. Alhoewel? Kiest Roberto Martinez straks voor vorm of voor ervaring?

Thomas Meunier heeft de nationale ploeg al veel bijgebracht, maar kende een moeilijk seizoen bij Borussia Dortmund, waar hij veel op de bank zat. Timothy Castagne ontpopte zich dan weer als een belangrijke speler bij Leicester. "Of ik mezelf zie als titularis. In alle bescheidenheid, maar een winnaar wil altijd spelen. Ik wil dus titularis zijn op het EK, maar de keuze is aan de bondscoach. Als ik ernaast val, zal ik ook er staan als de ploeg me nodig heeft als invaller."

Castagne heeft het afgelopen seizoen op veel posities gespeeld. "Mijn favoriete is natuurlijk nog steeds rechts. Of ik centraal kan depanneren? (denkt na) Daar kan ik natuurlijk wel minder bijbrengen. Mijn grote sterkte is mijn loopvermogen en dat komt daar minder tot zijn recht. Ik kan natuurlijk wel een aanvaller terughalen op snelheid als hij in de rug vertrekt, want ik heb meer snelheid dan een centrale verdediger. Maar ja, ik denk niet dat ik daar het best tot mijn recht kom."

Castagne kon na een jaar ook al eens genieten van een match met publiek. In de FA-finale... "Dat maakt een enorm verschil. De emoties na het doelpunt van Youri, dat zegt alles. Het is pijnlijk en triest om zonder publiek te spelen, want ze maken een enorm verschil."