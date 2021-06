De Bruyne genomineerd om zichzelf op te volgen als PFA Player of the Year, ook drie ploegmaats maken kans

Kevin De Bruyne heeft dit seizoen weer enorm zijn stempel gedrukt op het Engelse voetbal. Geen wonder dus dat hij bij de genomineerden is voor de PFA Player of the Year Award. Vorig seizoen was het De Bruyne die deze prijs binnenhaalde.

In september 2020 mocht Kevin De Bruyne de prijs in ontvangst nemen als beste speler van het vorige seizoen. Gezien zijn prestaties is het geen verrassing dat de sterkhouder van Manchester City opnieuw bij de zes genomineerden is. De Bruyne is overigens niet de enige City-speler die dat kan zeggen.

Ook bij de kandidaten om door de collega's tot Speler van het Jaar gekroond te worden: Rúben Dias, İlkay Gündoğan en Phil Foden. Dias werd door de Engelse journalisten al aangeduid tot hun speler van het jaar. Foden komt bij de Professional Footballer's Association ook in aanmerking voor de prijs van beste jongere.

OFFICIAL: The nominees for the 2021 PFA Men’s Players’ Player of the Year:



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇵🇹 Ruben Dias

🇵🇹 Bruno Fernandes

🇩🇪 İlkay Gündoğan

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden#PFAawards — Squawka News (@SquawkaNews) June 2, 2021

Voor De Bruyne dus vooral concurrentie uit de eigen ploeg. De twee andere kanshebbers op de PFA Player of the Year Award zijn Bruno Fernandes (Manchester United) en Harry Kane (Tottenham).