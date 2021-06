Ondanks stadiondossier: Cercle investeert in trainingsinfrastructuur

Het stadiondossier in Brugge wordt met de dag lijviger aangezien er zo veel betrokken partijen zijn. Ook Cercle is één van die (nauw) betrokken partijen, maar ze investeren bij de vereniging tegelijkertijd ook in de reeds bestaande infrastructuur.

Tenminste, in de trainingsinfrastructuur. Want de vereniging kondigt met trots aan dat ze binnenkort op een hybride-grasveld zullen trainen. Bovendien is er extra bureauruimte bijgebouwd, net als extra kleedkamers en doucheruimtes. Een hybride-grasveld is een combinatie van kunstgras en natuurgras. Het gaat langer mee dan een natuurgrasveld en zou beter zijn voor de spieren en stabiliteit van de spelers. Bij Cercle worden de spelers op 7 juni opnieuw op de club verwacht voor medische testen. Een week later starten ze met de eerste veldtraining. Hoewel het Belgische voetbal nog niet zo lang stil ligt voor de ploegen die play offs gespeeld hebben , is het voor Cercle al van 18 april geleden dat ze nog een wedstrijd gespeeld hebben.