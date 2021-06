Pro League hakt vandaag knopen door in twee heikele dossiers over Belgisch voetbal

De Pro League heeft vandaag een vergadering gepland waarop twee belangrijke dossiers besproken en gestemd moeten worden.

Een eerste onderwerp is of er vanaf het seizoen 2022-23 beloftenteams in de amateurreeksen kunnen spelen. Van ploegen in 1B is geen sprake meer, maar wel vanaf de amateurs.

Ook moet er besproken worden of er een verlenging komt van het principe om 18 ploegen in 1A te houden. Normaal zakken er volgend seizoen 3 ploegen en stijgt er maar 1 van 1B, waardoor er maar 16 ploegen meer in 1A zouden zijn.

De kleinere clubs willen dat er nog een jaar extra met 18 ploegen gespeeld wordt. De grotere clubs denken daar helemaal anders over. Benieuwd wat dat oplevert.