Trent Alexander-Arnold verlaat het oefenkamp van England en gaat niet mee naar het EK

England kon gisteren winnen met 1-0 van Oostenrijk maar toch was er slecht nieuws te melden. In de slotfase viel Trent Alexander-Arnold immers geblesseerd uit. De rechtsback van Liverpool moest met ondersteuning van het veld geholpen worden.

Vandaag kwam het bericht dat zijn blessure ernstig is dan oorspronkelijk gedacht en dat hij niet in actie kan komen voor de Engelse nationale ploeg. Hij verlaat dus de EK selectie van bondscoach Soutgate en deze zal pas een vervanger oproepen na de volgende oefenwedstrijd.



Gutted for you, @TrentAA.



Wishing you a speedy recovery! 💪