Belgische voetbalbond schrijft geschiedenis met aanstelling van twee nieuwe bestuurders

Eind 2020 besliste de Algemene Vergadering unaniem om onafhankelijke bestuurders toe te voegen aan de Raad van Bestuur van de KBVB. Aan die historische beslissing wordt gevolg gegeven met de benoeming van mevrouw Pascale Van Damme (52) en de heer Paul Van den Bulck (55) als onafhankelijk bestuurder in de afgeslankte Raad van Bestuur.

