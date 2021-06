José Mourinho fileert Rode Duivels: "Martinez kan er iets speciaal van maken, de meesten hebben de juiste leeftijd"

Nog een week en het is zover: de Belgen spelen hun eerste match op het EK. Maken ze hun favorietenrol waar? José Mourinho denkt alvast dat ze ver kunnen geraken.

The Sun vond Mourinho bereid om de favorieten te overlopen en daar horen ook de Rode Duivels bij. “België heeft een zeer sterke ploeg”, aldus Mourinho. “Het is een team gevuld met goeie voetballers. Kevin De Bruyne heeft zich opgeworpen als een fantastische speler en de evolutie van Youri Tielemans is heel, héél goed geweest sinds hij naar de Premier League is gekomen. Ze hebben heel wat creativiteit en Romelu Lukaku heeft zich de voorbije twee seizoenen enorm geëvolueerd als doelpuntenmaker bij Inter.”

De ervaring kan dus de doorslag geven, denkt Mourinho. “Ze zijn al lang samen als team en hebben dus veel ervaring. Robert Martinez is ook een goeie trainer. Hij werkt nu al enkele jaren met het team en heeft een bepaalde stijl gecreëerd. Een manier van spelen en daarbij past hij zich aan aan bij de kwaliteiten van zijn spelers. Ik denk dat hij er iets speciaals van kan maken. En met speciaal bedoel ik: beter dan de halve finales van het WK. Het is nu of nooit voor de Belgen omdat veel spelers de perfecte leeftijd bereikt hebben om er iets van te maken. Ze zijn er alvast toe in staat.”