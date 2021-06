Preud'homme heeft raad voor Martinez nu Kompany er niet meer is: "Zet dat blok maar wat lager"

Er gaat nog het één en ander over gezegd worden voor en tijdens het toernooi: de defensie van de Rode Duivels. Daar spelen nog steeds grote namen, maar ze zijn een dagje ouder. Ook Michel Preud'homme ziet dat daar een paar aanpassingen moeten gebeuren.

Preud'homme weet dat de Rode Duivels zonder Vincent Kompany en met Vincent Kompany een groot verschil zijn. "Kijk, toen Kompany nog speelde, en de ploeg leed balverlies, zette Kompany graag meteen druk vooruit. Kompany was zó goed, dat in acht van de tien fases hij de bal had of het duel won", analyseert MPH in HLN.

"Dan kun je met de achterste lijn hoog blijven staan. Maar Kompany is er niet meer. Het is niet verkeerd om – zelfs als we aanvallen – achterin met de handrem op te spelen. Het doelpunt van Chelsea in de Champions League-finale komt er met één pass van net voorbij de middenlijn doorheen de defensie van City die te hoog staat."

Dus heeft hij een raad voor Roberto Martinez. "Je moet niet bang zijn om het defensieve blok wat lager te zetten. Deze ploeg kan zelfs heel goéd verdedigen in een laag blok. Da’s mijn voornaamste zorg: gaat de defensie de omschakelingsmomenten tegen snelle spitsen onder controle kunnen houden?”