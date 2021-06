Ploegmaat van Kevin De Bruyne en rots in de branding verkozen tot Premier League-speler van het jaar

De PL Award is uitgedeeld voor de beste speler van het jaar in de Premier League. Voor De Bruyne is die trofee niet, wel voor een ploegmaat van hem: Rúben Dias. De Portugees speelde een ijzersterk seizoen in de City-defensie.

Manchester City slikte beduidend minder tegendoelpunten dan vorige seizoenen en dat was een belangrijke factor in het behalen van een nieuwe landstitel. Rúben Dias was vaak de rots in de branding waar de ploeg al een aantal jaren naar op zoek was.

Dat is dus niet onopgemerkt gebleven: de Premier League lauwert Rúben Dias als de beste speler van het seizoen. Eerder had ook de Engelse Pers de 24-jarige voetballer al verkozen tot de beste man van het seizoen. De prijzenkast van de centrale verdediger dikt dus behoorlijk aan, nadat hij met zijn team al de Premier League en de Carabao Cup won.

Manchester City viel overigens niet enkel met Dias in de prijzen bij de Premier League. Pep Guardiola is verkozen tot trainer van het jaar. Dat zal hem deugd doen, na de kritiek na de verloren Champions Leauge-finale.