Preud'homme laat zich uit over zorgenkinderen bij Duivels: "De Bruyne zal beschermd worden door scheidsrechters"

Michel Preud'homme was in 2005 nog voorzitter van de Technische Commissie van de KBVB. Hij koos toen Vandereycken als bondscoach. Huidig bondscoach Martinez zit met enkele zorgenkinderen in aanloop naar het EK. Wat denkt Preud'homme hierover?

Het Laatste Nieuws vroeg aan Preud'homme of hij ooit al met een gebroken oogkas had gespeeld. "Neen, ik heb wél een paar keer mijn neus gebroken. Al een week later speelde ik met een masker. Ik ken De Bruyne niet. Is dat iemand die met angst zal spelen, nu? Het voordeel is dat hij op het EK zal beschermd worden door de scheidsrechters."

Huh, zeker? "Ze weten wat De Bruyne heeft doorstaan... - menselijk heeft een kwetsbare speler die een masker draagt een invloed op een scheidsrechter", beweert Preud'homme stellig. De Bruyne is zowel zorgenkind als grote hoop van de natie. Maar wat met Witsel, was het een goede keuze om hem mee te nemen? "Tenzij hij zijn been heeft gebroken en niet kan stappen, neem ik Axel altijd mee."

Hoog potentieel rendement met Witsel-Tielemans-De Bruyne

Preud'homme werkte uiteraard nog met Witsel bij Standard. Toen was die laatste onderdeel van een middenveld dat tegenstanders moeilijk de baas konden. Op zo'n scenario is het ook bij de Rode Duivels hopen. "Je kunt het potentiële rendement van het trio Witsel-Tielemans-De Bruyne in samenspel met Hazard niet laten liggen."

Een speler die in principe fit is, maar weinig speelde bij zijn club, is Nacer Chadli. De keuze van Martinez voor Chadli is gecontesteerd, maar Preud'homme begrijpt het. "Een trainer heeft graag polyvalente spelers op de bank. Met Chadli op het veld kun je verschillende kanten uit, afhankelijk van wat de match nodig heeft. Dat is een enorme luxe. En hij gaat je niet ontgoochelen. Een fitte Chadli zakt nooit onder de ondergrens."