Martinez krijgt vragen over verdediging: "Dat is nu de linie waar ik me het minst zorgen over maak"

Roberto Martinez heeft ook de vele commentaren op de defensie gelezen. Zaterdag werd hij ermee geconfronteerd. En of hij zich zorgen maakte. Zijn antwoord was duidelijk.

Ten lande heeft men er weinig vertrouwen in dat het goedkomt met de defensie. De basisspelers zouden te oud zijn en de vervangers niet op niveau. “Dat is nu de linie waar ik me het minst zorgen over maak”, aldus Martinez vandaag op zijn persconferentie. “Je noemt hun leeftijd. Kijk ook naar het aantal caps en het is duidelijk het meest ervaren compartiment van de ploeg."

"Ik wilde dat ik in elke linie evenveel ervaring zou hebben. We moeten stoppen met te focussen op wat de mindere punten van spelers, je moet de nadruk leggen op wat goed is. Dat is in het geval van onze verdediging vooral hun ervaring, hun positiespel, hun coaching,... echt wel veel om op te noemen.”