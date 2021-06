'Barcelona is nog niet uitgeshopt in Manchester en heeft ook titularis uit Champions League-finale in het vizier'

Ziet Kevin De Bruyne nog meer ploegmaats vertrekken naar Barcelona? Twee spelers van Manchester City trekken al zeker naar Catalonië: Sergio Agüero en Eric Garcia. Die transfers waren behoorlijk rechttoe rechtaan, want beiden waren einde contract.

Het ziet er echter naar uit dat Barcelona het niet bij deze twee wil laten. Het is vastbesloten om na een teleurstellende derde plek in La Liga de ploeg te versterken en heeft volgens Dario Sport zijn oog laten vallen op Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus en Aymeric Laporte.

Die drie hebben nog een contract bij Man City. Om hen binnen te halen, zullen er dus wel centen op tafel moeten komen. Jesus en Laporte zouden wel al de wens geuit hebben om City te verlaten. De opvallendste naam is die van Gündogan, want die was dit seizoen titularis en stond ook in de Champions League-finale nog aan de aftrap.

Bij Barça zouden ze Gündogan vooral als een alternatief zien moesten de besprekingen met Georginio Wijnaldum op niets uitdraaien.