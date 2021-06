Degryse stelt voorwaarde opdat Duivels goed figuur kunnen slaan op EK: "Dan is het defensieve blok kwetsbaar"

Marc Degryse heeft als analist al vaak zijn mening gegeven over de Rode Duivels en hun huidige staat van paraatheid. De grootste zorgen maakt hij zich over de defensie en Axel Witsel. Dat kwam ook naar boven in een gesprek met de Nederlandse krant 'De Telegraaf'.

Ook onze noorderburen willen weten in hoeverre België zelf denkt kans te maken op een Europese titel. De situatie rond Kevin De Bruyne wordt aangekaart, maar Marc Degryse maakt zich vooral bezorgd over de defensie en legt ook uit waarom.

"Ik heb een beetje mijn twijfels over de verdediging. Die is niet zo goed meer als drie jaar geleden", is Degryse eerlijk. "Daar staan nog steeds Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, maar die zijn inmiddels dik in de dertig."

Blessuregevoeligheid Vermaelen

Vooral op de fitheid van die eerste kan er gezien zijn geschiedenis niet vertrouwd worden en dan is het nog de vraag wie de positie van de nummer 6 écht goed kan invullen op het EK. "Vermaelen is bovendien blessuregevoelig gebleken en als Witsel als controleur voor de verdediging ook niet top is, dan is het defensieve blok kwetsbaar, ben ik bang."