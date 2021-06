Kampioen in Luxemburg, maar hopend op een kans in België: "Ik steek dat niet weg"

Hij werd kampioen in Luxemburg met Fola Esch, maar heeft ook plannen richting de Belgische competitie.

Sébastien Grandjean stond zowat het hele seizoen op kop met zijn troepen in de Luxemburgse competitie. De ex-coach van onder meer Virton mag dan ook trots zijn.

De 51-jarige kinesitherapeut heeft zijn contract in Luxemburg met een jaartje verlengd, maar blijft in een hoek van zijn hoofd wel de Belgische competitie volgen.

Ervaring

"Ik voel me goed bij Fola Esch en het bestuur is fantastisch. Maar er is een clausule opgenomen voor als een profclub me zou willen", aldus Grandjean.

"Ik steek niet weg dat ik mijn kans wil krijgen in de Jupiler Pro League. Ik heb zin om ze te zeggen dat ze vertrouwen in mij mogen hebben, dat ik de ervaring heb en resultaten kan behalen."