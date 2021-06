Beerschot vond ruwe diamant: "Hij heeft alles om te slagen"

Beerschot lijkt weer een ruwe diamant gevonden te hebben. Dit weekend maakten ze de komst van Leon Krekovic bekend, een defensieve middenvelder van Hajduk Split. In zijn thuisland heeft hij alvast een heel goeie naam.

“Hij heeft meer talent dan Stipe Radic, die jullie intussen al goed kennen. Krekovic was ooit voorbestemd om de nieuwe ster van Hajduk te worden", aldus Frane Vulas, de clubwatcher van Hajduk Split bij de krant Slobodna Dalmacija, in GvA. "Anderhalf jaar geleden kreeg hij van de toenmalige trainer Igor Tudor volop zijn kans in het eerste elftal, maar na een trainerswissel deemsterde hij helemaal weg.”

Hij werd uitgeleend aan Dugopolje en daar deed hij het heel goed. “Hij heeft alles om te slagen, hoor. In Kroatië zijn we gewoon heel ongeduldig met jonge talenten. Krekovic is heel snel op de eerste meters en heeft goede voeten. Hij moet alleen nog efficiënter leren worden voor doel. Maar ik geloof in die jongen.”