Roberto Martinez is Luis Enrique niet: "Hij had die twee Rode Duivels wel thuisgelaten"

Bondscoach Roberto Martinez moet de komende knopen doorhakken wie aan de aftrap verschijnt tegen Rusland.

Daarbij wordt vooral gekeken wat Roberto Martinez zal doen met Eden Hazard en Axel Witsel. De kans dat zij aan de aftrap komen lijkt zo goed als onbestaande.

Van Witsel is dat verwacht, maar bij Hazard kon je eventueel vraagtekens zetten. De tien minuten tegen Kroatië waren alvast niet echt overtuigend.

"Ik draag Hazard in mijn hart, want hij heeft me geweldige voetbalmomenten bezorgd, maar op dit moment heeft Hazard het nog niet. Zijn invalbeurt tegen Kroatië was alles wat hij niet is. Samengevat: gewoon slecht", zei analist Filip Joos in de podcast ‘De Tribune’ van Sporza.

Martinez blijft ervan overtuigd dat de beste Hazard te zien zal zijn op het EK. Had hij hem en Witsel niet beter thuisgelaten? "Hazard en ook Witsel thuislaten is een optie die verdedigbaar was. Ik begrijp wel dat Roberto Martinez het niet doet. Maar Luis Enrique had ze thuisgelaten. Het is een duivels dilemma", besloot Joos.