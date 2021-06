Vermaelen openhartig over zijn positie: "Ik begrijp dat leeftijd een issue is"

Thomas Vermaelen is klaar om het EK te spelen, maar in welke wedstrijden en hoeveel hij inzetbaar is, blijft voorlopig een vraagteken.

Eerste zorg van de dag: coronabesmettingen. De Rode Duivels zijn bang voor een scenario op zijn Spaans. "Iedereen heeft angst voor een infectie, maar we kunnen er alleen maar alles aan doen om corona buiten te houden", klinkt het op de persconferentie.

Een trainingsbeest als Vermaelen, ook al is hij 35, heeft vertrouwen nodig. "Het is mijn mentaliteit om altijd hard te trainen. Ook toen ik in Japan was. Niet alleen om te spelen in Japan maar ook omdat ik wist dat ik een EK moest spelen. Eigenlijk train ik altijd hard. Ik ben blij dat ik de laatste weken in een ritme zat om wedstrijden te spelen in Japan. Ook de 45 minuten tegen Kroatië zijn belangrijk voor het vertrouwen."

Over zijn leeftijd is Vermaelen zeer openhartig. "Twijfelaars zullen er altijd zijn. Dat hoort bij het voetbal. Voor mij is het geen motivatie om criticasters lik op stuk te geven. Ik haal de motivatie uit mezelf. Ik begrijp wel dat leeftijd en blessuregevoeligheid een issue is. Ik probeer me nu zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK. Dat is het belangrijkste."

Of hij veel zal spelen, is nog maar de vraag. "De coach beslist wie speelt. Ik geloof dat ik zeven wedstrijden kan spelen. Ik heb mijn club ook zeven wedstrijden op rij gespeeld waarin de rustperiodes korter waren. Ik heb het vertrouwen dat ik genoeg kan herstellen om al die wedstrijden af te werken."

Zijn vormpeil vergelijkt hij met Euro 2016. "Ik denk dat ik even goed ben. Ik heb hard gewerkt op fysiek en kwalitatief vlak om aan dat niveau te raken. Dat is ook nodig. Anders zou de bondscoach me ook thuis hebben gelaten."