'Gent lijkt Anderlecht af te troeven, maar Oostende wil onderste uit de kan halen'

KV Oostende wil het onderste uit de kan en dus is het nog (even) koffiedik kijken of en wanneer een van de sterkhouders zal vertrekken.

Andrew Hjulsager was een van de absolute sterkhouders bij revelatie KV Oostende. Dat is hem op de aandacht van heel wat topploegen komen te staan. Onderste uit de kan Onder meer Gent en Anderlecht willen er hem graag bij, terwijl er ook vanuit het buitenland kapers op de kust zijn. De Buffalo's zijn en blijven de favoriete bestemming, maar volgens Het Nieuwsblad willen de Kustboys - die een optie in zijn contract hebben gelicht - het onderste uit de kan halen.